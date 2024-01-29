潘頓6W食飽 輪到呢位搏命？！

潘頓剛於沙田賽事取6W氣勢強，不過騎者今季發威3捷或更勁之後多數回軟，好多時緊接一期仲食白果添....今次谷草夜賽會不會輪到其他騎師威？睇番今季谷戰成績最佳騎師，潘頓雖然以21W排名第1，但原來第2位田泰安也取得16W，安仔絕對有權追得更貼！今次周三晚策騎8駒列陣，全部俱質態兼備，尾場與伍鵬志合作王牌馬「都靈福星」，戰意十足，尚有廖廐「國大合」及巫廐「金哥兒」本身狀態長勇，排4檔及5檔俱佳，隨時又有突破，「騎師王」可以追捧安仔！

第1場五班2200米，廖康銘馬房的「國大合」今季初頭3仗取下2W，雖然之後4仗全負，但其實近兩仗跑谷草1800米及同程2200米俱跑得第5名，只輸1個馬位及2個馬位而回，走勢仍好，現時續居五班有利，可向第3W進發。

睇番「國大合」兩次贏馬分別用希威森及潘頓執韁，而近兩仗跑第5名，則用布文及艾道拿，用不同騎師都能交出好表現。安仔本身與廖廐只合作兩次不多，今次獲「國大合」此匹勇馬帥權必好好把握，值得重視。

第3場「金哥兒」今季轉巫廐後表現穩定，6次上陣全跑谷草1200米，共取1亞1季2殿，當然練者肯定想助馬匹快快出頭交代，多番從配搭入手換人出擊，今次用田泰安執韁誠意十足。7歲馬勝在經驗充足及今季長勇，況且同場對手不算強，擺到前走有力拚出首捷，排5檔起步有利，WP值博。

伍鵬志今季與田泰安擦出火花，今次重點合作第9場「都靈福星」一匹，機會可秤先。雖然此駒至今兩次贏馬俱由潘頓執韁，而且唯一贏馬路程在谷草2200米，不過，伍鵬志最喜歡諗計助馬匹突破，突然轉用田泰安縮程跑一哩，後上馬若博到好際遇，鬥衝一段再贏亦不出奇。查騎練今月谷草合作暫取3亞未勝，惟此3駒僅負半馬位或以內，只輸點運氣，「都靈福星」上仗谷草1800米得第5名，末段時間23秒29乃全場最快，乘勇再來有力取得突破。