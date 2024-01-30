【馬場第一攝】領先倉口又嚟料 Pierre兩件冷品要留神

伍鵬志(Pierre)馬房明晚派出5駒上陣，有第1場「美滿星雲」，第4場「心花放」，第7場「連連歡呼」，第8場「勝神威」及第9場「都靈福星」，今早練者好早現身，為旗下戰馬打點及督操，盡顯出擊手影，話晒都係領先倉口，兩期賽事未有頭馬進帳，相信呢鋪回氣後再展攻勢。

7時正，同樣出戰三班1200米，分列第7、8場的「連連歡呼」及「勝神威」，由助手騎往內圈踱步熱身，只見Pierre踩住戰車跟出跟入，又行上停車場斜路睇馬，全程緊張到痺，看來特別上心。

「連連歡呼」雖則在三班佔不到優勢，但首度交由賀銘年執韁，季內騎練合作曾勝出「馬有運」及「辣得駕勢」兩隻冷W，既有吸引賠率，馬兒操練正常例課無缺，當冷腳拖埋也無妨。

「勝神威」之前在黎廐3勝同程，Pierre接手後跑兩鋪再摸底，今仗排6檔起步會是黃金機會，艾兆禮與伍廐合作有7冠1亞1季之佳績，馬兒操足而臨狀態到位，一於要吼實。

早餐料:

第4場:4「心花放」

第7場:11「連連歡呼」

第8場:8「勝神威」

阿藍