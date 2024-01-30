美麗緣分專登搵蔡明紹 全哥話你知點解

羅富全馬房「美麗緣分」上季試閘展現飛快前速，未出賽前譽滿欄邊，加上初出一仗強配潘頓，變成一面倒大熱門，開跑只得1.4倍獨贏，但最後大熱倒灶只得季軍，輸畀「幸運遇見」以及「堅又威」。而「美麗緣分」隨後一仗表現平平，暑假更接受喉部手術矯正呼吸道異常情況。此駒今季跑了3仗賽事，結果上仗縮程至谷草1000米，在蔡明紹胯下跟好位稍留，最後跑入亞軍，表現有所進步。

「美麗緣分」今期將出戰第4場四班1000米谷草，今日(30日)羅富全接受訪問時表示「美麗緣分」有質素，但需要時間教好牠，上仗此駒縮程至1000米兼抽得1檔，預期有不錯表現，因為可藉1檔之利嘗試找遮擋，結果稍留之下末段表現不錯，而「美麗緣分」本身大步，亦都要教牠學懂留力，此駒日後學懂留力後，也需要增程，但現階段應付1000米也暫時可以。

羅富全又表示，「美麗緣分」未出賽前試閘展現了前速，加上試閘時間好，本來也以為此駒可一放到底，但「美麗緣分」真正出賽時，騎師一催策牠就會出現內閃、岳頭、Fing尾等陋習，仍有待進步。而上仗用到蔡明紹出賽，他的韁繩較柔應與此駒合拍，寄望今仗仍可藉6檔找到有遮擋位置，入直路交出不錯衝刺。