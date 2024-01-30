威哥今年谷草例贏！今次4駒可以集中賭！

呂健威踏入2024年谷戰旺勢持續，至今次次有馬贏，相信練者不會因為好拍檔何澤堯養傷缺陣，而錯過任何數胡機會，由艾兆禮策騎新勝之「謙謙君子」，加上兩匹谷戰能手「勇敢巨星」與「威武覺醒」換人出擊，皆屬數胡籌碼。

何澤堯上周三泥地夜賽尾場墮馬受傷，正值休養短期內難以復出，最佳拍檔呂健威攻勢難免受影響。呂廐2024年1月至今，練者7W之中有5W由何澤堯操刀，艾兆禮亦有為練者建功，正是周三晚再度攜手爭取連捷的「謙謙君子」。

第2場「謙謙君子」自何良散倉之後，今季加盟呂健威旗下，跑至第5仗於上次由艾兆禮敲響勝鼓，呂健威賽後指出此馬重戴眼罩幫助甚大，因為之前出閘並非太利落，即使上仗贏馬起步亦窒一窒，艾兆禮修正走勢後逐步推進，期望贏馬開竅後馬匹競逐情緒可以持續改善。

至於呂廐其餘3匹參賽馬，第8場「勇敢巨星」上季雖然由何澤堯取得兩捷，但今季由希威森接手後3度入位，以為上場回配何澤堯力謀出頭，豈料表現不似預期，如今重新落入希威森之手，排檔改善下，人馬力爭頭馬交代。尾場由周俊樂接手的「威武覺醒」，三班表現循序漸進，雖然上場只以頸位險勝，但後發先至姿態有餘未盡，仍不可忽視。