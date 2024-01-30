潘頓香港重要錦標大滿貫...只差呢場咋！

潘頓於周日策騎「喜蓮勇感」出爭香港經典一哩賽，這位好手至今幾乎已攻下本地全部主要賽事，只剩下此項大賽，他今次將力爭首度揚威香港經典一哩賽，完成香港大賽錦標大滿貫的成就。

潘頓說：「我總是專注於在打吡大賽中爭勝，較為重視長力較好、能夠以頂尖狀態角逐該賽的馬匹，因而忽略了香港經典一哩賽。」潘頓曾勝出香港34項主要賽事的其中33項。

「喜蓮勇感」由沈集成訓練，已兩勝二班賽，上仗在跑馬地出爭三級賽一月盃，結果跑獲季軍。潘頓說：「今仗的水準不算高，有幾匹馬評分較低，看來實力分子不多。實力較出眾的馬匹將甚有機會取得佳績，而『喜蓮勇感』向來表現相當穩定。」

潘頓上季夥拍「喜蓮勇感」取得兩勝，他說：「牠看來很健康，且看我們今仗的際遇及牠目前的水平如何。牠在跑馬地的往績應較沙田為佳，儘管我也曾策騎牠在沙田報捷。牠具備實力，周日一戰會告訴我們牠現時達到甚麼水平。」

潘頓曾於2013年策騎「蒜頭仔」出爭香港經典一哩賽，以馬頸位之差在「大運財」之後跑獲亞軍，他其後分別策騎「信利多」、「美麗傳承」及「包裝必勝」在此賽3奪季軍。