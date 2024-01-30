狂蝕38分！田泰安預告久久為尊會帶來驚喜！

田泰安於周日夥拍「久久為尊」競逐香港經典一哩賽，他相信馬兒有力爭勝。

「久久為尊」評分雖然只有64分，是今仗評分最低的報名馬匹，而且在港4戰尚未打開勝門，出賽經驗也不及大部分對手，不過牠已一再於末段展現上乘加速力。田泰安說：「我很高興能夠策騎馬兒上陣，牠正在進步，每仗的表現都有所提升，而今仗出馬數目不多。」

今屆香港經典一哩賽以「驕陽明駒」評分最高，達102分，其餘馬匹除「久久為尊」外，評分均是74分或以上。田泰安說：「『久久為尊』上仗十分適應戴羊毛面箍出賽，我認為今仗或能帶來驚喜。除了『驕陽明駒』之外，今仗各駒都勢均力敵。」

田泰安周三策騎「錢多多」出戰第5場四班1650米，自11檔出閘，他說：「排檔對馬兒有點不利，但如果陣上取位順利，加上有運氣幫助，牠定能以佳勢衝刺。我們需要較快的步速讓牠跑得順暢，牠不是出閘後可居於任何位置的馬匹，而是需要順其自然地取位。」

此外，田泰安主策「好友心得」出戰第8場三班1200米，排12檔起步，他說：「牠一直表現不俗，我認為上仗形勢不利牠發揮，但牠仍有好表現，今仗檔位會增加爭勝難度。」