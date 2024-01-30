【練馬師王】即場投注最佳時機 就係呢刻……

上期沙田「練馬師王」，結果由取得2冠2季的沈集成取勝，是他今季第5次封王。翻查資料，沈集成季內曾經打疊兩期勝出「練馬師王」，馬房慣性搏開就搏，今期谷戰，沈廐戰駒實力並非太弱，「樂捉鳥」、「財駿」及「閃電」各有拚勝條件，馬房剛贏G1手風夠順，隨時再下一城。

至於上星期三在沙田夜賽成功封王的黎昭昇，今周返回主場跑馬地作戰，戰意保證更高昂。事實上，黎昭昇今期所派出的參戰馬，悉數有好狀態支持，攜手搏殺的可能性高，值得關注。首匹參賽馬第3場的「耀寶駒」，今季加盟黎廐後3度出擊，累積1冠2季，水準非常穩定，今仗更由冠軍騎師潘頓接手策騎，戰鬥力進一步加強，勢可重開勝門，因此投注黎昭昇的「練馬師王」時，適宜在第3場前「入場」落注。

緊接第4場登場的「快如龍」，最近表現脫胎換骨，在跑馬地1000米接連交出好成績，剛戰更於希威森胯下打開在港勝門，能夠克服11檔輕勝，殊不簡單。今次人馬再次攜手出擊，再抽外檔，不構成阻力，而且黎廐今季有5匹新勝馬，翌仗均能跑獲三甲，估計「快如龍」亦可保持水準。

至於潘頓另一匹黎廐坐騎「英雄戰歌」，早前初出角逐谷草1200米，配艾兆禮，走勢前快後弱，只得第10名，能力證明不多。不過，此駒對上兩課試閘，均由潘頓主理，兩次留前鬥後，一再交出悅目走勢，似乎早段留力，更合馬性發揮，今次潘頓終於親征，已響起出擊信號，鬥志方面不成疑問。

「練馬師王」開售賠率

1.韋 達 5.0倍

2.黎昭昇 6.5倍

3.方嘉柏 7.0倍

4.姚本輝 7.0倍

5.賀 賢 9.0倍

6.蔡約翰 9.0倍

7.羅富全 15倍

8.呂健威 22倍

9.徐雨石 22倍

10.告東尼 20倍

11.容天鵬 22倍

12.廖康銘 30倍

13.大衛希斯 30倍

14.巫偉傑 28倍

15.伍鵬志 30倍

16.沈集成 50倍

21.其他練馬師(葉楚航/文家良/鄭俊偉/蘇偉賢/丁冠豪) 28倍