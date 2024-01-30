【張基焦點】鄉村樂韻狀態到位

蔡約翰近期成績穩步上揚，今期谷戰派出5駒上陣，表面陣容不算強，而「鄉村樂韻」剛戰開始有追勁，今次改用冷殺手賀銘年，要防。另外，「高份數」最近頻頻轉配備，回師谷草1200米值得重視。「前風」落到五班始終有利，今次操練工夫非常積極。「電路七號」剛戰起步慢也追得好，埋門所見火氣旺，要吼。

第6場四班1200米，「鄉村樂韻」乃一匹台型唔錯的3歲馬，早期操練不算太特別，剛戰初戴防沙眼罩出賽，抽12檔起步因此縮到好後競逐，拉士卻追得唔錯，落後不足3馬位得第8名，今次改用馬房冷殺手賀銘年，本身試閘一再擺前走，早前從化試閘走來有頭有尾，狀態已到位，抽4檔不能忽視。

第3場四班1200米，「高份數」初期用希威森經常跑得好，但其後落腳轉慢，前仗加眼罩增程跑1400米，結果未能貫注到底，剛戰繼續用眼罩卻留唔到，因此今回中間落墨改用開縫眼罩，回師谷草1200米兼重配希威森執韁，有權出頭。

第2場五班1200米，「前風」上仗狀態開始見好，結果轉彎兜大圈仍能追至亞軍，幾乎爆冷得手，今次小休一個月，體重亦升11磅，埋門操練積極，擺明有意出擊，配合3檔好位，可捧。

第4場四班1000米，香港足球會百週年紀念盃，「電路七號」剛戰起步大脫腳，末段卻收復大量失地追至第5名，復課後狀態有所提升，今次路程正宗，對手不算太多，朝早喜見馬匹回復火氣，可望交出好成績。