【進階選項】大千氣象一哩必合

對上兩星期適逢有一級賽舉行，因為節目關係得到一個機會訪問「遨遊氣泡」及「金鑽貴人」兩駒的馬主。同樣是焦點大熱門，賽前當然受到各方看好，但作為馬主，言談間他們對勝負早已平常心。今次訪問中，最開心和兩位馬主傾談時，他們對馬匹血統亦有相當認知，且購入過程都頗有趣。像「金鑽貴人」馬主鄭生分享，原來當時是牧場在該拍賣會上最後一匹放售馬，結果以相宜價錢購得，當初亦睇中其血統有長力，希望可由短跑起再扳長發展，之不過抵港後一直跑短途且成績出眾，才集中競逐短途賽。雖然今次衞冕百週年紀念短途盃失敗，但放下包袱部署上可以更進取，期待如馬主當初所願，在不同領域繼續發掘此駒潛能。

剛戰大賽日布文落樓，之後數場眼見他步出沙圈時一拐一拐，健康情況令人憂慮。騎馬是手腳並用，就算經驗再老到、心理素質再強，短時間必受影響，未有退下火線只證明他是硬漢子，對投注人來說並不公平，結果之後7匹坐騎只得「福逸」勉強上名。相隔幾天休息，希望布文回復狀態，第5場「大千氣象」前仗已打開在港勝門，剛戰熱倒賽後驗到氣管多血，之後安排上從化小休再試閘，返港布文試多課泥閘，直路走馬林輕舒腳頭，「小法寶」子嗣加上母系「奧卡胡灣」亦贏至2500米，增程一哩必合，方仔訓練「小法寶」子嗣「快步速」、「獨角獸」全部是谷草專家，值得再追。

尾場「極速奇兵」前仗意外多多後上不及，上場則改配何澤堯1.3倍大熱補中。今次升班減10磅艾兆禮難得重掌帥印鬥志加零一。自從除眼罩轉戰谷草後進步神速，既然後追及跟前一樣交到成績，跑法部署更見靈活。環顧今場放頭馬唔算多，主要對手多屬後上型，6檔好位若跟守二三位之間，入彎大步走甩要追牠亦不易。