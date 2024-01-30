【三重彩地帶】捧韋廐未交代馬最「英明」

第6場四班1200米，韋達新勝馬再出成績嚇人，18匹次僅「馬林」連捷，整體上名率22%；反觀跑2、3名再出有7次補中，上名率44%，交代完多數放緩，未交代則鬥志倍增，今場「皇帝英明」正屬後者。連續兩場同程入Q，前仗12檔後追，上場3檔跟前，跑法彈性大不受檔位影響，今次10檔可照樣攻堅，信數據可作複膽。

「英雄戰歌」12月由潘頓試兩閘，月初登場因一哥告假由艾兆禮取代，快跟了事，復課潘頓試谷閘，有備而來。「高明駿將」及「共創成果」上次同場都是跟前而分列亞、季，今場快馬不多，形勢相若。「鄉村樂韻」上次同程12檔焗留，末段輕描淡寫追近有點走光，今排4檔應進取一點。

第9場三班1650米，「極速奇兵」上次1.3倍馬王級賠率輕勝，實力深不可測，已報打吡可見自視，四升三阻力不大，熱膽不作他想。冷膽「實力派」，上場初試同程均速跟前跑第5輸兩乘半，表面上不過不失，但已是前置馬群中表現最好，今場快馬欠奉，估計步速偏慢，本身跑開1400米竄勁較強，3檔跟前先賺形勢，直路鬥爆隨時有驚喜，賀賢今晚不乏邊線分子，可以留意早段場次是否有手影。■海東