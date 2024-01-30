【J臣研究所】威武覺醒大熟大勇

執筆時剛完成新西蘭卡拉卡第一階段3天拍賣會，數今次拍賣會其中一個大買家，一定是本地練馬師黎昭昇，一口氣拿下6匹馬，而且價格不菲，睇嚟之後兩季此廐會有一批新馬值得特別留意。

賽事先睇第8場，「美麗第一」接連幾場鬥輸，今場靚檔兼潘頓勢成大熱，不過我哋跑馬咁多年，有一啲馬跑極唔出頭總有原因，而且多是馬性問題欠鬥心，而睇番佢上次表現，或多或少都係輸在快步速，但既然未識贏，點都打少少折扣。事實上，今場有唔少臥虎藏龍，一定要揀隻「劍山鋒」，呢隻自購馬其實來港初出已有表現，睇馬匹性能可能1400米較合，但睇佢埋門大閘按住湧上表現，擺明已完全重拾狀態，今場負輕磅隨時一條直路掃晒。「勇敢巨星」上場無端端跟前跑落敗，今場跑番正常水準，絕對夠贏。「穿甲鷹」狀態大勇，黎昭昇安排隔一隔回氣再搏，似乎正是一貫出擊手法。

第9場「極速奇兵」上次輕勝兩身位，貌似更成熱，但留意上場超慢步速下，馬匹跟前入直路騎兩步走甩，根本賺盡形勢，上三班跑實在充滿疑點，馬膽先揀隻「威武覺醒」，上次慢步速下兩步衝贏，今場唯一換人騎有疑點，但計馬5歲大熟兼贏過三班，會比同場任何一隻嚟得穩陣。

「論文」睇腳法應該要增程，如果唔係最多只有位置。「赤兔猴王」暫時四班質素而今次跑三班，但磅輕博位置唔難。「浪漫老撾」重配合拍的潘頓，12檔都要吼埋。