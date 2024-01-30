【耀眼精選】彪形猛將谷閘湧住去

早兩個星期筆者睇到一段網上影片，片段係一場響筆者見都未見過嘅馬場賽事側鏡，只見出閘無耐，放頭馬可能馬鞍滑移，騎師兩隻腳都甩咗腳踏成個人坐咗響馬背度，之後鞍上人好努力穩定馬匹走勢但事與願違，響隔鄰左右嘅騎師都紛紛移開保持安全距離。臨入彎前，響馬鞍上拋上拋落成30秒嘅騎師，決定放棄控制失控坐騎，響近欄一邊跳落馬。騎師落地後，畫面突然定格，打出RIP 3個英文字，嗰一刻筆者滿腦黑人問號，完全唔明白點解騎師已經有晒心理準備跳馬都會搞出人命。再睇直鏡，先知原來涉事騎師落地後被坐騎左後腳踢中，反彈出跑道中央，雖然同場大部分馬都一早移出內欄至少3個橫馬位，惟獨留到包尾嘅騎師好似發緊夢一直Keep住二疊推進，結果直接踢到墮馬騎師，令本來小事變成致命意外。

近兩期賽事先後有何澤堯、布文同楊明綸墮馬，不幸中之大幸3位騎師都冇大礙，不過接二連三嘅意外已敲響警號，唔少騎師陣上出現過勇舉動，響導致唔可以挽救嘅意外前，會方應要開會提醒騎師注意安全。

「天火同人」季內3戰輸近；「彪形猛將」早前谷閘全程捉實都湧住去；「寰宇豐采」上仗初試谷草幾乎放到，3駒均有不俗勝望。