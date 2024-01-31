【分秒在握】希威森敢作敢為

何澤堯季初因傷缺陣，復出後狀態要慢慢提升，當時呂健威曾倚重希威森搏殺兼連番得手；近期何澤堯又再缺陣，與呂廐合作良好的希威森當然立即楔位補上，今次取回「勇敢巨星」帥權，人馬合拍當然全力求勝。

最近馬圈熱話，當然係「金鑽貴人」剛周日跑至三甲不入，雖然話一匹1.3倍的全熱門落敗叫人意外，但其實此駒上季已8捷，今季亦由9月開鑼戰已上陣，賽前狀態稍回下落敗，亦不能太苛責，況且季內已完成了最大目標，即是在香港短途錦標補中，現時回一回，說不定可以走更遠更康莊的大道。

「勇敢巨星」今季三番四次搏殺失手，初出跑谷草1200米僅以短頭位負於「金佰令」；之後一仗則以半馬位之微飲恨得第3；到了前仗力拚下，則以馬頭位不敵「合夥雄心」，一連3仗均以短距離見負，可以話殊不夠運。值得一提的，係此駒季初首3仗均配希威森上陣，結果未竟全功，上仗換上贏馬拍檔何澤堯上陣，可惜早段搶前耗力多了，以致末段無以為繼，今次賽前本來何澤堯亦有親自快跳，無奈因養傷缺陣只好放手。在這樣天時地利的情況下，希威森得以取回帥權，情況幾乎是拾回跌下地的黃金，試問如此機會怎會不好好珍惜？環顧今次對手，會搶的不外乎「有鴻利」，此駒排5檔好有機會留守好位，以馬匹同程一再交出的22秒多衝刺計，直路鬥衝當然不落下風。

■長風

第8場 2勇敢巨星 7美麗第一

6有財有勢 3爆熱