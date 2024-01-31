【場地點樣】谷草夜賽今晚跑足9場掛牌好地

1月份壓軸賽期，將於今晚跑馬地上演夜賽，回復9場戲碼，並且以全闊A跑道進行角逐，場面相當熱鬧，頭場開跑時間將改為晚上6時40分，敬請馬迷留意。

就今晨場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.72。天文台預測今日能見度較低，早晚會有幾陣微雨，但從今晨雨勢，絕對係微不足道毛毛雨，對於場地恐怕沒有太大影響，況且，在近期跑馬地沙田兩條草地跑道，一再出現偏慢締速情況，現階段場地似乎較為鬆軟，相信今晚場地，純粹好地仍難望會有太乾快情況出現。

始勿論近期締速偏慢怪現像，谷草夜賽近期直路賽段，大利中外疊衝刺模式，乃不爭事實，即使今晚內疊場地，經過接近一個月保養，相信騎師根據近期賽事模式，直路仍會偏重於中外疊衝刺，把握會較大。

谷草A欄賽事，向來在排檔形勢上會較為平均，今季舉行過5次A欄夜賽，並無盲門檔位，即使大外檔亦不乏贏馬機會，A欄專家除了潘頓之外，霍宏聲絕對係表表者，雖然支持度難與一哥比較，但上季A欄夜賽頭馬，僅次於潘頓、何澤堯，另一位頭馬可以突破雙位數騎師，共取得10W，今年同樣醒神，與潘頓與何澤堯同樣看齊，4W並列頭位。

以霍宏聲今晚坐騎不多只得4件，馬少少不妨從中推敲，A欄專家說不定今晚又會有突然佳作。