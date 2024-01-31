悉尼每年首項G1賽事 日後以紀念呢匹馬后命名

本周末蘭域舉行之G1諾頓錦標，今屆起將永遠改名為雍容爾雅錦標以茲紀念。

上年曾經夾埋沙特盃，同日轉播來港嘅澳洲一級賽諾頓錦標(Chipping Norton Stakes)，今年就未有列入滙合彩池戲碼，不過值得留意就係，呢項錦標由今屆開始，將會徹底改名，為紀念另一匹馬后級佳駟「雍容爾雅」(Verry Elleegant)，定名為雍容爾雅錦標(Verry Elleegant Stakes)。

「雍容爾雅」亦曾於2021年、2021年連續兩屆勝出諾頓錦標，而呢項賽事，更加係悉尼每一年首項舉行嘅一級賽，今屆賽事將會响下月加上「雍容爾雅」於去年退役轉作牝馬，稍後時間將迎來與「海都之星」配種所生首匹子嗣，澳洲賽馬會決定以本周末(2月3日)所舉行之諾頓錦標，改命以作紀念，自然別具意義。

如今悉尼賽馬方面，已經先後為華禮納訓練兩匹馬后，以一級賽改名作為紀念，除「雍容爾雅」之外，另一匹就係不敗馬后「雲絲仙子」，自2018年本為二級賽嘅禾域錦標(Warwick Stakes)，該年起正式升格為一級賽，並且改名為雲絲仙子錦標，一直沿用至今。