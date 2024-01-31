【戰況R1】蘇偉賢成為五班之王！實際只袋8W！

頭場五班谷2200米，早段「美滿星雲」放得快，但到中段開始正常，彎位更撳慢，後面一批馬無早發力，五班馬加速力咁慢，仲要等出彎在後面外疊追，放生咗前面馬呀，結果沿途跟第3位的10倍巴度坐騎「皇金風速」，連場接近後終於贏到馬，跑第2名係留好後兜大圈追的「國大合」，第3名則為擺前的「赤子雄心」。

數一數，蘇偉賢今季五班已經贏到第7W，係暫時贏五班最多嘅馬房，但弊在五班只計兩場，實際佢得8W係計數，距離上岸仲有一大段路，不過贏到馬點都係好事嘅。賽後蘇偉賢表示「皇金風速」馬主同「熊噹噹」馬主係好朋友，能夠連續兩日幫晒佢哋贏馬交代非常開心。講返「皇金風速」，隻馬來投時健康冇問題，只係偏瘦，但今日行出嚟馬身漲咗，上仗出戰同程賽事已跑得好，所以都刻意安排跑番谷草2200米，加上評分低，有反彈空間，自己同巴度都有信心隻馬今場跑得好，結果終於打開勝門。

練者指「皇金風速」比較均速，路程都係要1800米以上，贏馬後加分再視乎賽程部署。

第1場賽果：12-6-9-8

二重彩賽果：12-6(最後賠率118)