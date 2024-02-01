【賽後報告】美麗緣分沿途內閃

是晚賽後報告：

第1場：被查詢時，見習騎師鍾易禮表示，坐騎於接近200米處受催策時，他在數步間左邊韁繩脫手，他歸咎於韁繩上有一些水分。小組告誡見習騎師鍾易禮必須盡可能保持控制韁繩，以讓他能在毋須重拾韁繩下繼續力策坐騎。

第2場：「杭州飛輪」氣管內有很多血。

第3場：「財駿」末段內閃，賽後艾道拿表示對「財駿」的動作有疑慮。小組就周俊樂於趨近1000米處時被「快趣神舟」拋下的原因展開研訊。小組在聽取了周俊樂及「電訊飛車」的騎師布文的證供後，發現「快趣神舟」於接近1000米處時向外斜跑橫越「電訊飛車」的後蹄， 因而踢中該駒的後蹄、失蹄及將周俊樂拋下。小組確定「快趣神舟」的走勢是牠踢中他駒後蹄及失蹄的原因。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第4場：「高份數」氣管內有很多血。「美麗緣分」直路早段在「超額認購」之後內閃，不願移至該駒外側。其後在餘下途程上持續內閃。賽後，蔡明紹報告，坐騎沿途搶口及不願穩定走勢。他說，坐騎於中段在一段途程上收慢避開「超額認購」之際昂首。

第5場：「都靈勇士」氣管內有很多血。