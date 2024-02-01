澳門馬主列明七大不滿 靜待明日期限回覆

澳門馬主代表譚少強(左)上周五亦有出席澳門賽馬會的「馬匹安排簡報會」。

澳門賽馬會4.1停止營運，一班現役馬主成為苦主，對於會方善後只對馬不對人，以撤走馬匹為終極任務，從不涉及任何賠償方案，馬主群極為不滿，而經過上周五「馬匹安排簡報會」事件發酵，一班馬主代表亦列出7項不滿：

1. 交還專營權，只向政府交代，漠視現有馬主權益；

2. 明知去年有意結束營運，繼續瞞騙招募會員及游說馬主買馬；

3. 距離停止營運只剩個半月倉卒善後，無非製造行政混亂，盡快清場；

4. 董事局公布善後方法從未有向現役馬主交代，未有提出賠償意圖；

5. 自事件公布後，會方不設任何渠道，回覆馬主諮詢提問；

6. 以動物保護條例卸責，馬匹為馬主個人資產，會方純粹提出協助；

7. 安排馬匹撤走一年期間，馬主仍需支付養馬費，變相自行補貼運費。

現有馬主明白到自己擁有馬匹的權責，對愛駒作出善後義無反顧，但考慮到澳門賽馬會破壞多年與會員之間互惠互利的合作誠信，昔日縱使經歷香港一條禁止境外賭博條例封殺，經濟不景氣再加上3年疫情雪上加霜，依然不離不棄，繼續共度時艱，可惜澳門賽馬會今次無預警放棄專營權，一班馬主在不知情下成為被放逐一群，因而激起民憤，勢要追討賠償。

現階段澳門賽馬會解除專營權做法，一直以澳門逸園狗會結業為參考對象，為免重蹈覆較，出現年前因對狗隻處理不善，被罰2500萬元款項，管理層在公布交還專營權的同時，員工賠償以外，向政府承諾於限期內解決撤走馬匹，但對受影響馬主卻未有提出積極解決方案。

澳門賽馬會今朝將與博監舉行每周例會，對於上周五「馬匹安排簡報會」事件，甚至乎馬主現場控訴，將要如實陳述，且看博監在聆聽過會議細節後，會否向MJC董事局提出忠告，建議如何盡快平息事件，明日馬主代表能否得到會方相關答覆，不妨拭目以待。