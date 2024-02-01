藍營物色副帥 杜漢培成為熱門人選

高多芬在緊接而來嘅新馬季，喺英國同法國主帥之職，布宜學同巴米高兩位高手嘅地位，當然唔會有變動，不過隨住杜俊誠離任，跳槽成為Wathnan Racing賽馬集團主帥，換言之，藍營將要物色新嘅副帥人選補位。

雖然高多芬喺呢個歇冬期，暫時未有公布副帥名單，不過從上季以至目前全天候賽季嘅合作成績，近年戰績不俗嘅蘇格蘭籍好手杜漢培，就絕對係藍營新寵。

由於去季仲有杜俊誠出任副帥，所以藍營上一個馬季同杜漢培合作唔多，只得9次，但係就有3W進帳，包括於新市場所勝嘅一場表列賽，追溯前年佢亦曾為蘇萊旗下藍營馬匹遠征建功，包括先以「杜拜前景」勝出巴林國際錦標，其後於杜拜嘉年華，亦曾替「實實在在」贏二級賽。

剛剛喺上星期四南圍馬場舉行嘅冬季打吡預賽錦標，藍營首席練馬師艾柏賓旗下「軍令」復出，大熱門不敵黎應揚所騎「強敵」(Enemy)，即使未能勝出，但從種種蛛絲馬跡，藍營新季用人之際，以杜漢培本身表現，再加埋合作嘅火花，睇嚟新季大有機會成為高多芬另一嫡系騎師。