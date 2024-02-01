【蹄聲妙影】Set遙控相機如同撲12碼

最近幾期沙田賽事大賽接住舉行，一眾星級賽駒陸續登場，馬迷可大飽眼福。至於一班攝記們，賽前亦多咗預備工夫，包括要set搖控相機喺終點後防撞欄下方位置，以拍攝看台為背景嘅馬匹衝線相，此舉只限有級際賽舉行嘅賽馬日才獲准，而一班有份set搖控相機嘅攝記們，佢哋都要喺頭場開跑前2個半鐘就要入場預備好架生，仲要求神拜佛唔好落雨喎，同埋未計電子嘢，隨時jam線食白果，成件事可用過五關斬六將來形容，但計番多咗一個得來不易嘅大賽鏡頭，將來亦可不斷翻用，都算值得嘅，相信對賽馬攝影仍有熱誠嘅朋友一定明白。

嚟緊周日又有兩場大賽喺沙田馬場舉行，東星最近兩次set搖控相機都算捉啱路，對焦點落咗喺第2條跑線，不過上期諗住「金鑽貴人」直路拉出嚟會逢馬過馬，殊不知畀隻「維港智能」沿欄放到，同時也要讚梁家俊控制步速一絕，而東星用咗支16-35mm短鏡關係，即使左下角勉強擸到「維港智能」，但影出嚟隻馬都變晒形，而且鬆鬆哋，效果麻麻，嚟緊周日又要好似守門員撲12碼咁捉路，東星就估「快路」大外一氣後上贏香港經典一哩賽，而百週年紀念銀瓶心水都係後上馬，哥哥首本名曲「當年情」，睇嚟set遙控相機都係set中檔跑線穩陣，但天文台預測有幾陣驟雨，或者要出動保鮮紙！

初步提供:

第7場8「快路」

第8場13「當年情」

■東星