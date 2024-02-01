【分分制勝】久休復出照入Q 返強項更上層樓

周日尾場編跑二班泥地1200米，根據近季頭馬資料，前置型馬匹主宰形勢，像「銀紙」從較後位置爆贏對手，只是受惠於場地濕慢，高班馬於泥地短途比併，始終擺前較着數。今場出馬11匹，但不乏具前速分子，隨時出現互燒形勢，「晶晶日上」曾於同程締佳速掄元，證明快鬥快能力最有保證，不妨秤先。

「晶晶日上」上季尾轉爭泥地1200米，試出彩虹，一連4戰2冠2亞，6月18日更孭重磅輕勝，泥地威力非同凡響。來到今季，此駒在季初時分因左前球節受傷而缺課，一直延至1月才復出，當時角逐未有入圍成績的田草1200米，且屬升班首戰，以為熱身性質，但鬥落毫不示弱，竟可與勇銳不凡的「錶之銀河」串Q，並遠遠掟開另一熱門「幸運遇見」，走勢令人眼前一亮，踏入服役第2季，表現更上層樓，或有能力突破90分。

今次返回最強路程泥地1200米，「晶晶日上」卻起用冷門騎師賀銘年，部署比較特別，但騎者季內8捷，全數排1至6檔，慳位推進跑法正屬其拿手好戲，「晶晶日上」喜獲1檔起步，應可交出最佳水準。

■明治朗