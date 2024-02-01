【賽馬以外】如果畀佢贏 真係夠經典喇！

依家香港地跑馬，真係好多嘢都估唔到，上星期嗰場香港速度系列首關，百週年紀念短途盃，以為出馬唔會踴躍，點知最後有13駒參戰，潘頓賽前都話冇諗過部分參戰馬會跑呢場G1，點知最後佢騎嗰隻短途王「金鑽貴人」三甲不入，夠晒神奇。至於禮拜日嘅4歲馬經典賽事系列頭關香港經典一哩賽，以往只會聽到啲4歲馬搏命爭分拎入場券，點知今季最初只得15駒報名，最後傷嘅傷，唔跑嘅唔跑，埋單只得9駒上陣，同「金鎗六十」贏嗰年一樣得9駒角逐，話晒呢場賽事總獎金達1300萬，兼且跑第6名都有獎金，都可以出馬唔滿額，莫非真係少咗馬主斥巨資買良駒跑4歲馬大賽，先至會咁少馬跑呢場1600米賽事？

點解筆者咁緊張有幾多馬跑香港經典一哩賽？事關呢場4歲經典賽事系列頭關真係好有指標性，數返對上10年嘅冠軍，包括「步步友」、「佳龍駒」、「添滿意」、「金鎗六十」、「浪漫勇士」同埋舊年嘅「遨遊氣泡」，之後都交出驕人成績，部分亦贏到一級賽。今年得9駒參戰，評分最高嘅「驕陽明駒」(102分)同最低嘅「久久為尊」(64分)足足相差38分，水準有幾高？真係未知之數。如果睇牌面，今屆似乎係兩匹評分較高嘅「驕陽明駒」同「喜蓮勇感」之爭，但對筆者嚟講，如果最後由連贏兩場同程嘅「快路」掄元，就夠晒經典喇。

向來呢啲大賽，本地薑冇咩機會參與，就算睇番歷年資料，真係好少華將贏過香港經典一哩賽，對上一個就係何澤堯憑「金鎗六十」摘冠，再數就係02/03年度馬季，前華將賴維銘憑愛倫馬房嘅「自家飛」建功。而喺今屆香港經典一哩賽，由於何澤堯受傷騎唔到「勁速威龍」，結果只得楊明綸一位華將可以上陣，夥拍告東尼嘅「快路」挑戰強手，如果成功以下犯上，絕對係佢從騎最大成就啦。

講起楊明綸，佢都算係黃金一代嘅代表，但佢嘅路途就唔算咁順利，2008年9月同梁家俊一齊出道，但遲遲未開齋，去到09年1月中先憑徐雨石嘅「金百利」攞到首場頭馬，最終處子馬季只得9W，去到第2季終於有起色，兼且以10磅仔身份一日贏4W，堪稱一時佳話，但比起梁家俊同埋遲半年展開騎師生涯嘅蔡明紹，光芒同埋星味都有所不及。

不過，或者楊明綸嘅策騎生涯好似冇咩高峰，至少冇好似梁家俊、蔡明紹、何澤堯咁贏過一級賽，但除咗近年飽受傷患困擾，其實佢早期成績都幾穩定，頭馬數字徘徊喺20至30W，比上不足，比下有餘，陣上向來鬥志十足，睇尋晚佢幾乎幫「合金皇」贏四班就知啦，香港馬圈亦需要呢類默默耕耘嘅騎師。

另外，筆者仲有樣嘢要讚下楊明綸，如果數近季墮馬次數最多嘅騎師，楊明綸肯定入圍，啱啱禮拜日佢騎隻「糖不甩」起步無幾耐又跌咗落嚟，好彩有驚無險，之前又試過一星期內跌兩次，正常人真係跌到心都怯，但佢頂得住呢份壓力，仲可以繼續騎上馬背，已經抵讚，同埋季初佢騎「紅愛舍」喺直路畀跛腳嘅「自勝者強」影響跌落嚟，當佢知道自己冇事後，竟然第一時間走去安撫斷腳嘅「自勝者強」，呢一幕絕對係經典嘅感人場面。就算筆者一向都想潘頓可以贏埋佢未贏過嘅香港經典一哩賽，今次仍決定撐楊明綸嘅「快路」，希望佢做齣好戲啦。

■山無陵