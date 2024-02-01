呢場G3連下兩城 方仔今年又嚟雙龍出海！

方嘉柏力爭百週年紀念銀瓶三連捷

三級賽百週年紀念銀瓶1800米於本週日（2月4日）在沙田舉行。方嘉柏繼週三取得兩場頭馬後，將於本週末派遣上屆盟主「多巴先生」及佳駟「直線力山」參戰此賽，力爭個人連續第3年摘下錦標。

這位4屆香港冠軍練馬師前年憑「超級軍團」攻下此賽，去年再憑「多巴先生」蟬聯冠軍。今屆賽事共有14駒參賽，他冀望麾下的兩匹參賽馬能再交出勇銳表現。

「多巴先生」今仗將在董明朗胯下自第11檔出閘。方嘉柏在談及此匹灰色佳駟時表示：「『多巴先生』看來情況甚佳。我認為馬兒在星期五（1月26日）的試閘中表現不俗。牠今仗負磅125磅，甚為有利，而且看來狀態良佳，所以我們期望牠今仗會一如去年般交出好表現。」

5歲的「直線力山」週日將由剛於週三晚上（1月31日）在跑馬地取得4捷的布文執韁，自第3檔起步，而方嘉柏正為牠部署進軍花旗銀行香港金盃2000米一級賽。

方嘉柏說：「馬兒狀態良佳，今仗雖然負頂磅135磅，但布文有機會在3星期後的大賽前認識牠多一點。我認為今仗有助他了解馬兒，而如果人馬發揮出色，將有機會取勝。」

「無論今仗勝負如何，布文也會更熟悉坐騎，為大賽做足準備。」

「直線力山」迄今在港合共取得四勝。牠於去年12月10日競逐浪琴香港盃2000米一級賽，以漂亮走勢在頭馬「浪漫勇士」之後跑獲第4名。

雖然「直線力山」已報名角逐杜拜司馬經典賽2410米一級賽及杜拜草地大賽1800米一級賽，但方嘉柏仍未決定是否讓此駒遠征中東。

方嘉柏表示：「馬兒已報爭杜拜的賽事。假如牠在平磅角逐一級賽香港金盃下取得佳績，我才會考慮讓牠遠征，否則不太可行，因為其他海外賽駒實力強橫，馬兒爭勝不易，我們必須務實一點。」

「牠去年12月一仗（在香港盃）的表現出色，雖然欠運，但仍能取得突破。馬兒上仗跑一哩途程，不太適合牠發揮，但往績顯示牠跑1800米、2000米甚至更長途程時能交出好表現，因此今仗將會告訴我們馬兒的實力如何。」

另一方面，呂健威週日將派出「禪勝輝煌」及「勁速威龍」，角逐香港經典一哩賽（1600米），力爭第2次揚威這項4歲馬經典賽事系列的首關賽事。

呂健威曾於2020年憑「金鎗六十」首勝香港經典一哩賽，今年他麾下的「勁速威龍」將會由法國籍好手巴米高主轡。此駒於去年12月17日在麥道朗胯下以短距離之先攻下一項1600米賽事，證明實力不俗。

呂健威說：「我認為巴米高作為一位歐洲騎師，他的策騎風格應會適合『勁速威龍』，希望馬兒能交出好表現。」

「禪勝輝煌」今仗則會繼續由希威森執韁。「『禪勝輝煌』目前佳態洋溢，一切都很順利。」呂健威說。

此外，蔡約翰曾經憑「首飾太陽」（2016年）、「當家精選」（2018年）及「勁搏」（2021年），個人先後3度摘下香港經典一哩賽桂冠，今年將派遣「驕陽明駒」及「嫡愛心」上陣，盼能第4次揚威此賽。「驕陽明駒」將由布文主轡，自第六檔起步，而「嫡愛心」則會由麥道朗操刀，自第9檔出閘。

香港經典一哩賽的參賽馬匹還包括「喜蓮勇感」、「智取神駒」、「同樣美麗」、「快路」及「久久為尊」，各駒均負126磅出賽。