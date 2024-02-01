三級之王！告仔今季G3密密執錢！

雖然告東尼今季暫時只取18W，但在分級賽成績依然理想，睇番季內三級賽舉行過6次，東廐只有一戰未能入三甲，總成績1冠3亞3季，不乏同場各為其主出擊下齊齊上名。今回跑三級賽百週年紀念銀瓶1800米，告東尼派3駒出擊，「錶之五知」用愛徒蔡明紹兼排1檔好位，而「當年情」上仗配田泰安入Q續勇，俱可秤先。

第8場百週年紀念銀瓶1800米草地，「錶之五知」上仗配潘頓出戰二班2000米仁濟盃，早段留力鬥衝，可惜最後幾步受阻影響衝勢，告甩「木火兄弟」季軍升第2名，今回跑三級賽負115磅，潘頓未能造磅，告東尼將此駒交予愛徒蔡明紹執韁，決心非一般。

睇番「錶之五知」前季在港首W，配莫雷拉排12檔竟攝到內欄慳位後衝贏，鎖定了最佳跑法，第2W配布文排1檔也是早段內疊慳位後移出衝贏，今回比上仗130磅輕足15磅，加上1檔起步，正好可以等好位鬥衝，憑此兩大優勢值得捧獨贏。

至於「當年情」今季出爭田草及谷草三級賽俱入三甲，跑獲1亞1季，上回重配田泰安即入Q， 人馬合拍，而該役谷草一月盃在內欄追不切外疊衝順的「越駿歡欣」，今次轉場再鬥過，埋門操足加上田泰安剛谷戰回勇取2W，也勿睇低機會，隨時與「錶之五知」構成連贏。

此外，告東尼第8場尚派出「龍船狀元」應戰，前仗跑G1而上仗轉谷草未能放出，兩仗落敗俱有藉口，早前於田草1800米跑獲1冠1亞，同程歷來跑獲3冠2亞3季也屬全場最佳，若然買四重彩及四連環記得要吼埋。至於告東尼全日派11駒強勢，「練馬師王」也值得買番注。