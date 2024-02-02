【分秒在握】呢位勇士有權過關斬將

今次的四班1400米有兩組，其中第1組有不少具近績支持馬列陣，但同類分子不少前置型馬匹，因此不如一博「陽光勇士」。「艾莉奧」、「馬梟雄」及「手錶之星」上仗都以放頭或前置跑法殺入三甲，今次同場列陣，估計早段爭位會有一輪激鬥，若然各不相讓，隨時出現偏快步速，就算退一步來說，亦起碼有正常步速，如此一來，上仗後追殺入連贏的「陽光勇士」就相當值憧憬。

「陽光勇士」上季3戰全跑田草1200米，結果得季殿各一，而兩次跑得好的賽事都係後上。來到今季轉4歲，此駒經一場1200米熱身後，已主力向1400米進軍，而且更交出不俗走勢，其中上仗在田草1400米入Q，更可以說是來港後表現最佳的一次。

上仗1月21日355場，「陽光勇士」排14檔早段刻意留到尾列，但依然要走三、四疊，到轉彎時，馬匹更抄大外疊追趕，整個競賽過程可以用「蝕位無數」去形容，難得此駒直路依然追得甚起勁，最後只以頸位之微負於降班出戰的「巴閉仔」入Q，今次陣上際遇只要稍好一點，憑此駒凌厲後勁，絕對有能力後發先至。

■長風