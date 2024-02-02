Angus點出洪運派彩1個陋習

周日沙田日賽將舉行兩場大賽，分別為4歲馬經典系列賽首關經典一哩賽，同日亦有一場1800米G3百週年紀念銀瓶，而見習騎師鍾易禮(Angus)將會夥拍「龍船狀元」出戰G3。除此之外，Angus同日其餘場次坐騎實力都唔錯，當中第1場五班1200米泥地賽事，佢將會夥拍徐雨石馬房「洪運派彩」上陣。

徐廐「洪運派彩」上季適應香港後，今季居五班起步，先後喺Angus胯下贏出1400米田草，以及喺上個月7日舉行田泥1200米賽事，人馬合作兩次全勝，認真夠合拍。Angus接受訪問時表示，自己騎「洪運派彩」一次試過自己放頭，上次就跟領放馬後方，經過呢兩次出賽經驗後，覺得「洪運派彩」有欄會好跑啲，上次贏馬一仗末段力弱都係因為冇轉到腳，自己都有睇番「洪運派彩」晨課快跳，留意到隻馬轉腳都係有少少困難，貼住條欄跑都會幫到隻馬交出表現。

今次「洪運派彩」再戰贏馬路程，不過就抽得最外檔11檔起步，Angus期望到時都可以順利領放盡快貼欄，冀可夥拍此駒再爭取佳績。