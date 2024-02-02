經典一哩賽冷場 蔡約翰兩駒打骰？

4歲馬經典賽事系列由周日首關香港經典一哩賽揭開序幕，比起近季出足的熱鬧場面，今屆出現冷場，排位明星馬「超超比」因傷缺陣只剩9駒，今屆最高分兩駒均在蔡廐陣營，蔡約翰派遣「驕陽明駒」及「嫡愛心」攜手出擊，在講求優勝劣敗的平磅賽場合，佔盡壓倒性優勢。

今屆香港經典一哩賽，質量都難與上屆勢均力敵場合相比，全場最低分只評64分之「久久為尊」，在港更屬處女馬身份，要突圍並不容易，而其餘8匹參賽馬分布在蔡、沈、東、呂4個倉口，每廐各出兩駒競逐。

驕陽明駒實力佔優

從評分來睇，蔡廐兩駒牌面突出，全場唯一過百分馬「驕陽明駒」（102分）表現當銳，剛於二班初跑一哩，布文接手以超級姿態贏馬，4歲精英視一群年長馬如無物，今場少馬場合，面對同齡對手成熟秤先，質態兼備，勢成今場擂台躉。

至於「嫡愛心」早已卜定麥道朗重掌帥印，剛戰跑1400米雖落敗，在強組場合要負重磅迎戰年長馬匹敗不足辱，今次與同齡馬匹競逐，復現有利形勢，雖然馬匹初跑一哩，但蔡約翰派馬跑香港經典一哩賽經驗豐富，近8屆3奪冠軍成績驕人，「嫡愛心」強配麥道朗，勿以副車身份看待。

原本沈集成部署兩匹谷戰精英轉場出擊，同樣備受矚目，如今「超超比」退出之後，出擊任務落在「喜蓮勇感」身上，此駒亦是今場唯一在評分上，比起蔡廐兩駒不落下風，雖然賽績以谷草為主，但去季曾於田草一哩跑兩次非冠即亞，贏大賽無數的潘頓未贏過這項經典賽事，必盡力爭取零的突破，絕對是蔡約翰兵團爭標的心腹大患。