人人都驕陽明駒 蔡約翰又點睇嫡愛心？

香港經典一哩賽周日上演，蔡約翰派出「驕陽明駒」及「嫡愛心」參賽，他期望兩駒交出優異表現，為他帶來第4個香港經典一哩賽冠軍，他往憑「首飾太陽」、「當家精選」及「勁搏」3度揚威香港經典一哩賽。

「驕陽明駒」上仗以漂亮姿態勝出一哩賽事，蔡約翰說：「『驕陽明駒』可算是一下子便適應了1600米途程，陣上走勢看來不俗。我覺得牠口勁略重，但仍然能在慢步速下應付此程，並於末段以佳勢衝刺，正符合我們的期望。我不認為上仗對牠造成了影響，牠似乎甚為適應。馬兒在試閘中表現正常，看來今仗會再次交出好表現。」

「嫡愛心」現時評分98分，出道初期主要在跑馬地上陣，迄今3次出師沙田均未能奏凱。蔡約翰說：「馬兒在沙田上陣時表現有所不同，但我認為牠至今在這裏出賽數次，均應付得相當不俗，牠應會喜歡偏慢的場地，而跑道隨着冬草生長，現時正好變得較軟慢。牠看來狀態不俗，肯定會交出好表現。牠首次出戰一哩賽，看來不成問題，今仗也會跑出水準。」

蔡約翰周日共派遣10駒出賽，「競駿輝煌」在港初出，角逐第3場三班1200米，他說：「馬兒看來樂在其中，沒有甚麼需要擔心。牠很健康，狀態良好，而且性格溫馴。牠看來已習慣香港賽駒試閘時速度較快的跑法，以北半球出生馬而言適應得很快，所以我很樂意安排牠參賽，相信牠會交出甚佳表現。」

此外，希威森將夥拍呂健威馬房「禪勝輝煌」角逐香港經典一哩賽，他認為「驕陽明駒」是今仗的主要爭勝分子，他說：「我們當然知道今仗部分對手實力強勁，尤其是蔡約翰的參賽馬，所以今仗任務艱巨，但『禪勝輝煌』也有力爭勝。馬兒演出十分準繩，每仗表現持續有進，往往能在前列過終點。我期望牠今仗繼續交出佳作，不論最終是會跑入位置或是能夠取得更佳成績，我們都會相當高興。」