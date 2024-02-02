麥道朗重臨又點會空手而回？

麥道朗周日重臨香港於大賽日再度掘金，夥拍「嫡愛心」出戰香港經典一哩賽，並且專心為蔡約翰效力，全日只接蔡神仙5匹坐騎參戰，憧憬騎者季內在港客串，沙田日賽未曾斷纜佳績，配合蔡廐大賽日部署，騎者當然不會空手而回。

無疑今屆香港經典一哩賽，蔡廐爭標風頭躉落在布文的「驕陽明駒」身上，但以「嫡愛心」本身分屬同場第2最高評分賽駒，上場雖然落敗，但經過麥道朗陣上親自測試，要在今戰殺入前列爭取獎金，固然無難度，至於能否脫頴而出，則有賴騎者出色發揮，更何況至今沙田賽道表現，已展現麥道朗非凡騎技。

麥道朗於周日的其他場次，繼續為神仙肩負起數胡重任，尤其騎者在港客串期間，首匹坐騎即憑蔡廐「氣勢」於直路賽打響頭炮，今戰首匹出賽坐騎「健康快車」，在艾兆禮胯下兩戰皆上名，吸取實戰經驗後，神仙再度悉心以福將掛帥，大有機會再度成為其接風頭馬，揚威直路賽。

另一匹「波爾多」，同場計近績當以廐侶「精算謀略」秤先，但以「波爾多」今季清一色只跑谷草，如今重返田草改配麥道朗出戰，自然為馬匹帶來新鮮感，何況此駒亦以田草起家，上季更曾贏過同程，各為其主下，交代心態也是相當明顯。

此外，麥道朗為兩匹蔡廐初出馬「競駿輝煌」與「星際快車」操刀，兩駒均操好開上前線，尤其後駒配合同家族「驕陽明駒」出擊，更值憧憬。