谷閘遇上伯樂 摸到會展二號最佳跑法？

明日(4日)眾多質新子彈出賽，當中不乏只出賽1次或初出馬，部分練馬師向來都會安排新馬出戰1000米直路賽一試馬兒表現，故明日第2場四班1000米有3匹初出馬，另外亦有3駒只出賽一次。此場賽事之中，東廐質新馬「會展二號」，上仗在鍾易禮(Angus)胯下賽初出谷草1000米，結果只落後「運來勇士」4乘，追勢悅目。

「會展二號」經過上仗初出後，練者安排此駒慢慢再做工夫，至上賽後一共試了5課大閘才決定今仗出賽。Angus接受訪問時表示，幕後一直摸索「會展二號」最佳跑法，此駒在閘廂有脾氣，埋門一課谷閘更在閘廂起擒，結果出閘後被逼稍留，而同組有「包裝伯樂」，後駒前速固然銳利，出閘後已順利帶放，但自己在陣上試到「會展二號」從後追一段的效果更好，相信會在今場賽事早段稍留，且看此駒能否交出如試閘一樣的追勁。

Angus又表示，「會展二號」同父馬之一是「狀元及第」，起初亦以為前駒比較均速，亦都可以放頭，但經過最近一次試閘後發現牠衝勢佳。而「會展二號」初初到港時比較急，但現時有改善，相信牠隨著出賽經驗增加，表現會更冷靜。