【練馬師王】大賽日子梗係吼1號人物
2024年02月03日 17:05
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蔡約翰今戰多駒都被捧成熱門。
上期跑馬地「練馬師王」，方嘉柏再次發威，累積2冠1季封王，屬本季第6次，清一色在谷中取得。雖然集中火力在細場出擊，但今期田戰，柏廐繼續屯重兵，「日日獎」、「仁心星」、「意力迪迪」及「直線力山」俱有一定票數支持，隨時拍住搏殺，練者可望再獲佳績，不無衞冕機會。
另邊廂，大賽之王蔡約翰今次所派戰駒惡氣十足，重頭戲第7場香港經典一哩賽，「驕陽明駒」擺下擂台，全場唯一過百分馬平磅迎敵，佔盡上風；同場廐侶「嫡愛心」剛戰跑1400米刻意兜大彎，似為扳上一哩路程做好準備，若馬房成功串Q，單場即可袋走18分，對爭取封王大有幫助。
麥道朗再騎「嫡愛心」，專程來港客串1天，同日另為蔡廐「健康快車」、「競駿輝煌」、「波爾多」及「星際快車」效力，開飛不久俱受到熱捧，肯定有料到。麥道朗昨於澳洲比賽，因傷退下火線，但他仍堅持來港，就算最終未能上陣，以上各駒都要留意。因第2場「健康快車」已叫胡，故投注「練馬師王」編號1蔡約翰時，適宜於第2場開跑前「入場」落注。
「練馬師王」開售賠率
1.蔡約翰 1.28倍
2.蘇偉賢 13倍
3.告東尼 13倍
4.方嘉柏 14倍
5.伍鵬志 17倍
6.姚本輝 22倍
7.呂健威 20倍
8.羅富全 18倍
9.黎昭昇 30倍
10.大衛希斯 50倍
11.賀 賢 75倍
12.廖康銘 200倍
13.徐雨石 250倍
14.韋 達 250倍
21.其他練馬師(葉楚航/文家良/沈集成/容天鵬/鄭俊偉/巫偉傑/丁冠豪) 150倍