【張基焦點】飛躍精英泥地見真章

姚本輝近期成績理想，剛周三谷戰又憑「極速奇兵」食尾胡，而在周日沙田賽事亦不乏爭勝分子，「飛躍精英」落到五班有優勢，轉跑泥地不能忽視；「陽光勇士」剛戰外檔也幾乎贏馬，今次檔位改善，補中機會亦高。另外，「我做到」剛戰落到四班立即跑近，隔一星期匆出強配潘頓顯決心。「意力迪迪」終於肯戴外地贏馬眼罩上陣，在三班足以也文也武。

第1場五班1200米泥地，「飛躍精英」上季仍未上陣前曾試泥閘，走來有頭有尾，頗為適應泥地跑道，但出道後一直於草地賽事表現一般，直到最近才開始上力，陣上亦開始有進步走勢，剛戰亦於四班谷草1200米得季軍，賽後卻被減1分，如今卻可以落到五班，轉爭泥地短途抽4檔，有權交出好成績。

第5場三班2000米草地，「意力迪迪」近期狀態理想，畢竟於澳洲一直有戴眼罩上陣兼贏過三級賽，證明配備有作用，如今經過3場熱身後，今次終於肯戴眼罩出擊，始終在三班有卡士，用布文亦少死磅，形勢有利，可見真章。

第4場四班1400米草地，「我做到」剛戰落到四班跑此程，鍾易禮發揮不算好，仍能後上追至季軍，今回匆匆再出，鞍上人則變成潘頓，決心交代格局，狀態亦已到位，再攻1400米可作膽。

第9場四班1400米草地，「陽光勇士」韁口比較麻煩，並不容易發揮，慶幸透過多場實戰後，陣上已能做好留放，剛戰用班德禮抽14檔無遮擋也留得到，今次抽7檔應該更好跑，未必需要留太後，坐位望贏可以做到。