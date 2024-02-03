【進階選項】仁心星超級唔怕14檔

上次提到愈來愈多香港馬主對血統有研究，部分更自行育馬、在海外養馬及親身出席拍賣會參與競投，這全身投入其實十分有趣，當然首要個人資本雄厚。就像剛周三看賽後節目，訪問「大千氣象」馬主，購入牠主要原因是希望尋找另一匹Savabeel「小法寶」子嗣，去代替昔日名下4捷的「大紅蜂」，不過馬主梁生亦提到，雖然兩駒同父但變速力及性能有別。事實上，一匹頂級種馬每年配種多達百多二百次，無可能子嗣能力全部一式一樣，這便是血統奧妙之處。同父馬可以有很多，但母馬一年一胎。雖然出於同一娘始，但質素能力仍然可以相距甚遠，早年短途王「爭分奪秒」半弟「有力」退役前只於五班一捷。

尾場二班「魅力寶駒」全兄「銳俊良駒」12戰全敗8分出局。第4場「仁心星」半兄「青春向前」8戰全敗引退，上述類似例子好多好多。所以除紙上外，型格長相亦要看是否配合，就以「仁心星」為例是匹體重1,202磅大馬，反之「青春向前」只是匹9百多至1,000磅馬仔，難免質素相距甚遠。「仁心星」父系Ardrossan是新種馬，首批子嗣在紐成績不俗，性賦早熟。上場賽前試閘已交出好追勢，落場首戰埋門飛數相當有支持，10檔快閘但刻意拖後，掟大彎班德禮一路閃一路撲追回一席亞軍，今次增程多跑200米換上布文，超級馬14檔亦不怕。

講起血統，「遙遠星空」是香港馬壇第一大族。正如前文所言，身形跑姿有別性能可以差很遠。第9場另一組四班，「春風萬里」比較細粒，所以今次增程一定合腳法。季初首仗若非慢閘已勝，之後一場外檔，上次休息3個月才再戰，當非方仔馬慣常部署，初跑田草外檔縮住，沿欄追回第5，計末段時間更勝同場亞軍「金榜之星」。熱身後由艾道拿換布文，戰鬥力倍升，有力出頭。