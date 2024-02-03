【三重彩地帶】神仙又入靚「波」

「波爾多」上季同程曾挫「錶之五知」。

蔡約翰大軍壓境，練馬師王應無懸念，兩場推介揸膽都屬蔡廐馬。第2場四班1000米草地，「健康快車」同程兩戰兩亞，走勢愈來愈具威脅，上陣初期已有表現的蔡廐馬，十居其九都是持續向上。

「精彩勇士」同程3W都跑三班，降至四班有一定優勢。「良駒好友」前次三班同程後上跑近，再出泥地洗底，隔紗後回師直路賽已身處四班，冷箭要防。「小小吾駒」初出同程受阻後仍造最快末段追番第5，小試牛刀初揭底牌。「包裝」系經常一出即搏，「包裝英明」閘閘吸引，已具備作戰水準。

第5場三班2000米草地，「波爾多」上季同程評72分贏今午列陣G3的「錶之五知」，賽績無花無假，現評70分又可攻堅。

「精算謀略」棄經典一哩賽轉爭今場2000米，旨在仄試長力為打吡鋪路，同父馬不乏長途好手，排1檔亦有助適應增程。「博才」初配巴度，應是同主「一代天嬌」開齋的連鎖效應，未交代分子必具戰意。「多多勇駒」投鄭廐後穩定性勝前，同程屬射程範圍，應會把握機會。「意力迪迪」在澳洲經常跑G1有一定卡士，來港後3戰不過不失，但逐漸適應已有留意價值。■海東