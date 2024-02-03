【J臣研究所】陽光勇士可補中

新西蘭拍賣會告一段落，過程都算有驚有喜，執筆時正身處機場，預備到澳洲出席農曆年間舉行嘅拍賣會，完成後年初四才回港過年。今日4歲馬經典系列賽正式開打，有啲令人意外嘅係，竟然只有9駒出賽，睇嚟大部分馬都怕咗「驕陽明駒」，事實上，「驕陽明駒」本身在一般二班賽贏1600米，實力肯定比起今場多匹同齡對手優勝，排6檔用布文，馬迷普遍都覺得比起用潘頓更令人安心，跑平磅賽應無敵手。

呢場香港經典一哩賽，難就難在搵其餘兩匹上名馬，「禪勝輝煌」1600米賽績硬淨，不過上場直路無以為繼，似乎季內用力多咗，而最似會串Q嘅應該係「快路」，一連兩場冇人信之下愈贏愈有，上場最後300米先望空，仍然兩步過晒，如果再有進步，會唔會可以威脅吓「驕陽明駒」呢？「勁速威龍」係今場最佳冷門，上場4歲條件賽塞足一條直路，呢隻馬到港後4場都未排過內檔，如果今場藉1檔之利跟前少少，直路又有位出，賺到盡唔一定冇機會。

另外推介第9場，「陽光勇士」上場如非沿途走三疊望空，最後未必會鬥輸畀隻「巴閉仔」，今場排7檔有利發揮，應可以順利補中。「金榜之星」上場入直路騎兩步好似冇咩反應，潘一哥疑似放軟手腳策騎，點知隻馬走走吓又衝得順，僅敗1個馬位，今次增程應該唔會玩嘢。「艾莉奧」及「馬梟雄」勝在有前速，俱可拖一票。