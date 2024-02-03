【耀眼精選】星際快車一出即拚

今期既有4歲系列賽首關香港經典一哩賽，再嚟三級賽百週年紀念銀瓶，兩場大賽都極具觀賞價值，但就唔係理想嘅出擊場合。香港經典一哩賽，「驕陽明駒」似乎一枝獨秀，買佢冇肉食，放棄就驚畀佢殺。不過跑馬冇絕對，如果臨場有理想回報，筆者或者會買少少「同樣美麗」同「嫡愛心」嘅WP，平磅鬥進度嘅少馬場合，任何事情都可能發生。

至於百週年紀念銀瓶，「直線力山」成為焦點所在，香港盃如果臨場際遇好啲，彎位唔使同對手爭位互撞失去平衡，直路可以完全望空發力衝，估計極有機會坐季望亞。揸住呢場賽績面對今場對手，贏係合理期望，之但係跑完國際賽，再搏多場董事盃，體力會唔會打折扣？

大賽日各大馬房精銳盡出之餘，亦安排多匹不明物體開上前線。當中蔡約翰馬房嘅一對「摘星勇驥」北半球子嗣「競駿輝煌」及「星際快車」，都有備而來，「競駿輝煌」試閘走勢養眼，頗有「永遠美麗」初出道嘅影子，日後成就及唔及得上廐侶當然係後話，但響三班必有頭馬見面，今仗面對6捷明星「我為您」，睇下可唔可以憑讓磅之利一撼強敵。至於「星際快車」響法國轉跑直路賽後戰鬥力大幅提升，地標戰選擇強項1000米直路賽，擺明車馬一出即拚。