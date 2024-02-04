【分秒在握】捧鍾易禮做狀元

國際賽過後，全季焦點賽事完結，不少一級好馬自然處於回氣期，而賽事編排上，1月有不少三級賽舉行，今次第8場百週年紀念銀瓶，配上鍾易禮的「龍船狀元」雖然未獲減磅優惠，但計及其他條件瓣瓣向好，遇冷勿忘。

在香港的賽制下，三級賽與一班賽的分別其實不大，除了獎金較高外，同樣係採用讓磅制，或許最大的分別，會是部分華將以及見習生在三級賽不獲減磅吧！1月過去，總共跑了3場三級賽，頭馬分別是「神虎龍駒」、「狀元及第」及「越駿歡欣」，此3駒有何共通點？原來就係全屬蝕分馬。「神虎龍駒」贏華商會盃蝕20分，計及艾兆禮超1磅，即蝕21磅贏；「狀元及第」則係蝕6分贏直路G3；至於「越駿歡欣」贏谷草一月盃亦要蝕3分，而該場跑第2的「當年情」更蝕7分之多，看完以上數據後，是否對第8場7號打後的蝕分馬信心大增呢？

撥草尋蛇，筆者就想一博本來蝕1分，但鍾易禮無5磅減，變相蝕6磅的「龍船狀元」。此駒跑法主動，今季更進步至毋須硬搶，守2、3位亦可追贏對手。季初曾在田草1800米的G3蝕分入Q，及後在二班同程補中，前仗進軍香港盃，搶前大敗毋須太認真，上仗則轉戰谷草兼留到尾列，又係敗不作準，今次重返田草1800米最強項，用鍾易禮人人唔信，但同場前置馬不算多，此駒負最輕磅跟守前列，步速若偏慢，此駒率先突圍絕對有機帶到。

■長風

第8場 8龍船狀元 11錶之五知

12觔斗雲 2安遇