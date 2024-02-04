【戰況R8】對上1W係三班谷草 呢隻今鋪執大場G3！

第8場百週年紀念銀瓶1800米三級賽，戰情真係好緊湊，入直路內欄好多馬打困籠，好似「安遇」、「越駿歡欣」基本上都冇跑過，「錶之五知」幾經辛苦先在馬林搵到位穿上跑第2，但都係贏唔到。反而艾兆禮騎住只負115磅的「觔斗雲」，在外欄打衝鋒走得好順，呢隻對上一次贏馬係三班谷草賽，今次就贏沙田G3，真係神奇喇。是場跑第3、4名，係布文頂磅追一段的「直線力山」及快步速放頭的「發財先鋒」。

手風奇旺贏到27W嘅姚本輝，賽後話「觔斗雲」從未停止進步，加上體力好，又夠健康，表現非常忠心，對於呢匹馬可以贏G3，擊倒一眾強手都覺得好奇妙，練者認為此駒其實沙田性能比谷草更好，之前跑沙田都係輸啲抽檔唔好，今場排檔改善，艾兆禮都熟馬性，留喺居中偏後位置都幫到隻馬喺直路衝得好。「觔斗雲」下場加分後，1800米冇咩路程，部署要再睇賽程表，香港金盃仍屬考慮範圍。

至於艾兆禮今季已為姚廐贏6W，姚本輝認為艾兆禮係歐洲騎師，騎中長途距離馬當然有一手，艾兆禮都適應得香港好快，相信佢日後有一定前景。

第8場賽果：12-11-1-3

二重彩賽果：12-11(最後賠率80)