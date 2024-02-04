【賽後報告】梁家俊安遇塞足成條直路！

是日賽後報告撮要：

第1場：「順利取勝」氣管內有很多血。賽後，楊明綸報告，「飛躍精英」於賽前顯得緊張，他認為這是坐騎今仗表現令人失望的原因。

第2場：「包裝英明」氣管內有很多痰。布文（「小小吾駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接250米處時，他容許坐騎在空位不足下向內移入，導致「會展二號」被碰撞，繼而受擠迫，最終失去在「小小吾駒」與「八心之威」之間應有的跑線並勒避。小組判罰布文由3月13日星期三開始停賽，直至3月21日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）。此外，布文被罰款12萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定布文的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的不良策騎出賽紀錄。

第3場：賽後，潘頓表示，「嘉應獎昇」在直路上對其催策毫無反應，他對坐騎賽後收停時的情況有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第4場：「金獅勝將」氣管內有很多血。「金德義」氣管內有很多痰。「場長勝」被發現流鼻血。賽後，賀銘年報告，他於接近700米處時因開始墮退的「高氣派」有些不妥而有疑慮，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「高氣派」的表現難以接受。「高氣派」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第5場：「意力迪迪」氣管內有很多痰。

第7場：潘頓承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於趨近200米處時在尚未充分帶離「勁速威龍」下容許「喜蓮勇感」向內斜跑，導致「勁速威龍」在「禪勝輝煌」與「喜蓮勇感」之間失去應有的跑線及須勒避。小組判罰潘頓於2月21日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定潘頓的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

第8場：「安遇」400米處至50米處之間嚴重受困而未能望空，直至50米處移至「龍船狀元」內側以望空。

第9場：被查詢時，潘頓表示，他獲練馬師蔡約翰指示盡力將自外檔出閘的「金榜之星」置於中間有遮擋的位置，但如果需要取得遮擋的話，也可選擇將坐騎置於較後位置。他說，儘管坐騎是日出閘迅速，而鑒於他獲發的策騎指示，他本應可以催策「金榜之星」上前，但他選擇將坐騎留後以尋找遮擋及遵從指示策騎。他說，當坐騎於早段居於「四喜鳥」外側後方時，他認為該駒將佔取「蟲草之凰」之後有遮擋的位置，因此他選擇讓坐騎留居「銳一」之後競跑，以免坐騎在沒有遮擋下走外疊。

他說，坐騎於接近1000米處時佔取「銳一」之後有遮擋的位置，其後走勢頗佳。他續說，當賽事步速自600米處起加快時，他開始鼓勵坐騎上前，但坐騎其後在一段途程上保持同速，進入直路時移至「銳一」外側，其後衝刺強勁。蔡約翰確認策騎指示為盡力讓此駒保持居於中間有遮擋的位置，但他也表示倘若潘頓未能讓此駒佔取中間有遮擋的位置的話，潘頓可選擇將此駒置於較後位置。

他說，是日向潘頓發出有關策騎指示的原因是此駒至今兩仗均出閘欠佳，加上是賽排外檔出閘，他覺得有關指示能讓「金榜之星」最有機會於末段以勁勢衝刺。考慮了騎師潘頓及練馬師蔡約翰的證供後，小組認為潘頓在此情況下採取的策略屬合理。

「馬梟雄 」賽前因左後腿管骨部位擦傷而於馬房內接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。接近250米處時在墮退的「四喜鳥」之後受困而未能望空，因而須於接近100米處時移至外疊以望空。賽後，布文報告，他認為坐騎本應可以佳勢衝刺，但在250米處至100米處之間受困，其後失去步韻。