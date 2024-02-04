【再奪經典一哩】布文：佢仍有缺點 就係仲急啲！

今日沙田馬場上演本年度馬季4歲馬經典賽事系列揭幕戰香港經典一哩賽1600米，賽前備受各方注目的「驕陽明駒」結果不負所托，以出色姿態攻下這項4歲馬大賽。「驕陽明駒」下仗將力求跟隨馬王「金鎗六十」當年的足印，冀能於3月3日再下一城，力爭香港經典盃1800米冠軍。

香港至今只有「金鎗六十」(2020年）及「佳龍駒」（2017年）兩匹佳駟成功囊括四歲馬經典賽事系列全數3關賽事，包括香港經典一哩賽、香港經典盃及寶馬香港打吡大賽（2000米）冠軍。今仗勝後，「驕陽明駒」將本身在港賽績改寫為7戰5勝。練馬師蔡約翰表示他希望馬兒可以繼續進步，嘗試向這個重大目標邁進。

「驕陽明駒」出自父系「豪華房車」，牠為蔡約翰取得從練以來第4場香港經典一哩賽勝仗。此前為練者建功的4歲賽駒，包括其後接連攻下香港經典盃的「首飾太陽」（2016年）、以及「當家精選」（2018年）和「勁搏」（2021年）。而「驕陽明駒」的鞍上人布文亦繼2019年的「添滿意」之後，個人第2次勝出香港經典一哩賽。

「禪勝輝煌」今日在賽事早段造出中等步速，而「驕陽明駒」在布文胯下在該駒之後好整以待。跑至約最後400米，「驕陽明駒」成功望空後隨即開始加速上前，不久已取得領先，最終此駒以一又四分三馬位距離擊敗「喜蓮勇感」率先衝線，自後追上的「久久為尊」則落後「喜蓮勇感」馬頸位而跑獲季軍。而在賽事末段大部分途程未能望空的「勁速威龍」則得第4名。

今賽沿途步速不算快，而「驕陽明駒」所締的賽事時間為1分34.44秒。蔡約翰賽後表示這無疑突顯出「驕陽明駒」處此群中，質素確是出眾。

他說：「這是場步速相對偏慢的賽事，馬兒能夠適應較慢的賽事節奏，這對牠來說是件好事。牠成功克服了這一點，並且勝出賽事。」

「牠與本地一眾同齡精英賽駒相比，實力看來確勝一籌，今仗牠的取勝姿態確具說服力。」

蔡約翰確認「驕陽明駒」下仗將進軍香港經典盃，而他個人對馬兒適應該賽的1800米途程甚具信心。

他說：「當然（增程方面）會有若干顧慮，皆因每場賽事形勢都可能大有不同。然而，好些佳駟無論如何，均能夠克服不同陣上形勢及跑法，而且一舉獲勝。牠須做到這一點，這就是牠下次出賽時要面對的挑戰。」

「馬房有另一匹新星誕生確實令人感到興奮，同時令我鬆一口氣。你當然對此有所期待，希望這真的會發生。事前你不能假設馬房可以達成這個目標，但看到另一匹新星在同齡賽駒中成功冒起，我十分欣慰，希望牠未來在競賽生涯中可以繼續發光發亮。」

「驕陽明駒」的騎師布文說：「若我要有所挑剔的話，我認為牠沿途跑來可以更為收歛，但今賽早段步速較慢，形勢促使牠有此表現。縱然如此，牠已展現本身的非凡質素，當我將牠望空並指示牠加速時，大家都可看到馬兒交出強烈反應。能夠夥拍這匹佳駟上陣，令我十分雀躍。」

「展望馬兒出戰1800米途程，我認為最重要的牠在陣上須較今仗更為放鬆地競跑。然而，我預期該賽或會有更多參賽馬列陣，這或可助牠做到這一點。」

是日另一項焦點賽事三級賽百週年紀念銀瓶1800米，則由姚本輝訓練的「觔斗雲」在艾兆禮胯下奪冠。騎練在賽後均對此駒的演出讚譽有加。

當中姚本輝說：「牠是匹了不起的戰馬，此駒出賽時大多所負不遠，無論出爭什麼途程，牠的表現總是十分準繩。」

「我一直認為此駒跑1800米途程頗具威力，與跑馬地相比，沙田的場地及長直路更合牠發揮。上仗牠排得外檔起步，今次排檔形勢相對較佳。」

今仗自5檔出閘的「觔斗雲」，為服役以來第27次上陣，成功取得第6場頭馬。艾兆禮在直路上策馬兒自馬群外疊上前，過終點前力抗「錶之五知」的挑戰，以1頭位之先掄元。「直線力山」負頂磅上陣，但仍以不俗表現跑獲季軍。

艾兆禮說：「我認為馬兒『觔斗雲』今仗值得獲勝，牠近仗已跑得相當接近，但始終與頭馬無緣。早前各仗牠的排檔均有點不利，但今仗排位後我看到牠排第5檔，我想：『感謝主，牠今次終於排得好檔。』」

「姚本輝賽前對牠今仗的爭勝機會甚具信心，但他沒有給我任何壓力。他只叮囑我早段輕鬆地讓牠跟跑，可以的話，等待至最後一刻方策牠上前。」