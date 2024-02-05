老而彌堅 巫斯義巴林客串做一哥

巫斯義雖然去年就考咗練馬師牌照，而且仲有消息話佢喺歇冬之後，籌備於尚蒂伊開倉，不過呢位已經57歲嘅法國一代名將，依然眷戀騎師生涯，即使今個法國馬季完結，佢一樣繼續策騎，目前就在巴林客串。

巴林馬季係由每年10月底，跑至來年3月中，啱啱夾正歐洲歇冬期，所以有唔少英法好手，都會前來客串，而大家熟悉嘅郭能，對上兩季更加成為巴林冠軍騎師，目前當然身在巴林，繼續力爭3連霸，不過因為佢早前家居受傷休養一段時間，令佢延誤咗行程，上月中開始策騎，亦步亦趨下，已經取得10W，騎師榜扒升至第5位。

至於提及嘅巫斯義，名將果然係寶刀不老，目前就取得13W，與另一位法國同鄉，曾經於澳門客串嘅黎昌全，一齊喺成績榜並頭領先，而上周末更與英國練馬師包紀耀合作，以「轟雷沼澤」(Thunder Moor)繼續交出頭馬。

雖然巫斯義已經一把年紀，但於世界各地馬圈依然吃得開，至於幾時先至肯真正退居幕後，巫斯義就話仲未有時間表，暫時繼續享受策騎，以目前喺巴林嘅出色表現，又睇吓佢最終可唔可以擊敗郭能一眾強手，重溫做冠軍嘅好夢。