客串日本有突破 龐可立首勝G3如月賞

今個年初客串幾位去日本客串嘅騎師，成績大不同，當中更有英國好手莫萊斯提早請辭，而同樣來自英國嘅金誠剛，以至德國大賽騎師龐可立，都唔算得太標青，只有沉着應戰，尤其後者喺昨日賽前只得2W，不過今回於京都競馬場上陣終於有回報，雖然全日只得4匹坐騎，卻得1冠1季，更有意義係為佢帶來於日本嘅首場分級賽頭馬，以Byzantine Dream勝出G3如月賞。

喺呢場京都舉行嘅1800米3歲馬三級賽，末段出現4駒同到鏡頭，以不足頸位分先後，由龐可立策騎嘅Byzantine Dream，大外一氣自最外段全力衝刺，以短鼻位險勝，擊退幸英明策騎Water Linct，而龐可立賽後表示，臨門一步亦不敢肯定能否趕過對手贏馬，因為距離太過接近，最終影贏捧盃當然開心。

同日東京競馬場亦有賽事舉行，金誠剛交白卷，成績暫與龐可立都係同得3W，反而女將金美琪就愈戰愈勇，雖然全日只得1W，但就憑Sakura Toujours，勝出是日重頭戲1600米G3東京新聞盃，而呢場更加係佢於日本第2場分級賽頭馬，早前就以Chuck Nate捧走美國賽馬會盃。

金美琪日本客串至今，已經累積第8W，兼且仲有兩場分級賽溫拿，由於佢嘅客串期去到3月5日，仲有4個禮拜時間，睇吓佢可唔可以刷新英國一姐杜苑欣，去年底歇冬期以海外女將所保持嘅12W最佳紀錄。