南非三冠首關上演 雷景勳贏豪登堅尼兼食大四喜

南非特夫方丹馬場，上周末分別舉行3歲三冠系列首關兩場重要賽事，結果分別由雷景勳策騎「山嶺漢」(Sandringham Summit)，勝出由雄馬出戰嘅G2豪登堅尼，而莫偉堯則憑「諾特爾」(Gimme A Nother)捧走G2豪登雌馬堅尼。

「山嶺漢」貴為去季最佳兩歲馬，今季表現略為慢熱，一連兩仗以位置交代，直至今場重新展現威力，以3馬位輕勝關銘諾所騎，由泰利訓練之「火蟲兒」，成為雄馬3歲三冠首關盟主。

雌馬賽方面，泰利旗下Mrs Geriatrix去年6戰全勝榮膺最佳2歲雌馬，可惜今季表現走樣3戰全敗，更放棄出戰豪登雌馬堅尼，而練馬師郭克就成為賽事贏家，「諾特爾」奪標之餘，廐侶銀色世紀(Silver Sanctuary)於霍勵賢胯下跑第2，包辦馬房連贏。

至於是日騎師成績，雷景勳表現最搶鏡，「山嶺漢」贏3冠首關豪登堅尼之外，更加食出大四喜，取得4冠2亞成績，至於雄馬同雌馬兩場三冠次關，就會3月4日同日在特夫方丹馬場舉行1800米G1，分別為南非經典賽，以及G1南非雌馬經典賽。