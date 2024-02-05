短途馬后今朝試閘 戴文高：走勢令人失望

香港短途馬王「金鑽貴人」最近未能衞冕香港速度系列頭關百週年紀念短途盃，只得第6名，演出令人失望，幕後亦決定喺次關女皇銀禧紀念盃飛起潘頓，極有可能改用麥道朗，即管睇吓到時能否變身。除咗「金鑽貴人」，近年雄霸澳洲、新西蘭短途賽嘅5歲馬女「重心城」(Imperatriz)，亦將於今個月17號復出，角逐於費明頓馬場嘅1000米直路一級賽閃電錦標，然而今朝馬匹試閘嘅表現卻令人懷疑佢能否回復最佳水準。

作為8項一級賽盟主嘅「重心城」，即使本身未有去悉尼嘅珠穆朗瑪峰錦標，但集中喺維省上陣依然表現突出，連5戰全勝兼贏咗4場G1，合共累積8場一級賽頭馬。自去年11月中攻下達利短途冠軍錦標後，一直休息至今，最近開始恢復試閘，今朝此駒由戴文高親自考驗，喺格堡馬場試咗課800米閘，同組出試嘅唔少都係會參與閃電錦標嘅賽駒，但沿途走勢一般，只能以第5名衝線。

戴文高喺為「重心城」試閘後，佢都話單從肉眼睇，今課試閘走勢確實平庸，兼且令人失望，但佢又覺得馬匹嘅動作、呼吸都無太大問題，唯有相信馬兒正在提升狀態，希望去到真正比賽交出好成績，而此駒亦係今屆閃電錦標嘅頂頭大熱門。