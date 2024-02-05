【賽馬以外】贏極加咁少分 你玩埋佢丫笨！

成日話喺香港要贏一場馬絕對唔易，但如果睇番尋日跑嘅伍廐馬「我為您」，唔使半季已經贏咗6場，似乎真係一大巴打落嚟，話畀大家知啲馬真係可以贏完再贏，再贏完又贏。但對筆者嚟講，最恐怖並唔係「我為您」季內贏6W，而係就算尋日挑戰季內7捷，都仲覺得呢匹5歲馬有餐士，事關呢場賽事水準參差，比較有根據就係上季兩勝新馬賽嘅明星馬「嘉應獎昇」，其餘就係近績差嘅馬同埋初出自購馬，唔係「我為您」就唔會得4.1倍，證明好多人都有呢種睇法，結果「我為您」孭住135磅跑第4名，輸畀兩隻初出PP「明亮天下」、「競駿輝煌」，事後睇番，都算係正路賽果。

點解講起「我為您」？如果有留意今季啲三班田草1200米，其實贏嚟贏去都係嗰啲馬，季初「幸運遇見」贏咗兩次，其後「錶之銀河」就贏咗3次，「我為您」亦兩勝三班此程，最近亦見到「氣勢」、「嘉應高昇」兩度喺此程串Q。至於沈集成嘅「華麗再勝」升上三班跑田草1200米輸咗場畀「精雪暴雪」後，最近再跑同程順利補中。而喺嚟緊大年初三嗰場三班田草1200米，就會見到「嘉應高昇」，今次冇咗「氣勢」喺度，應該輪到佢贏啩？

點解會三班田草1200米贏極都係呢啲馬？最簡單嘅原因就係啲馬加分唔多囉。或者你哋會話，早排咪見到「神虎龍駒」贏完場三級賽，由90分加至111分，足足加咗21分囉，仲唔夠多咩？但呢個真係特別例子，幾年都唔會有一次，同埋「神虎龍駒」係蝕磅蝕分贏三級賽，仲要彈甩對手兩個幾馬位，係重手咗，但唔算唔合理。又用廐侶「錶之銀河」做例子，相信呢一刻，大家都覺得呢匹4歲馬跑1200米嘅能力，絕對係分級賽水準，甚至可以挑戰一級賽，但點解可以贏到3場三班田草1200米？因為初出贏頸位只加6分，然後攞到第2W贏近唔多兩馬位，都係加7分，結果去到準備挑戰季內第3W時，此駒仲可以留喺三班，最終攞埋第3W先至肯加10分，最近升上二班又係輕鬆贏馬，咪又加10分囉，先至叫做合理啲。

就算之前提到嘅「氣勢」，今季5戰得4冠1亞，除咗第3次出賽初上三班輸畀「綠族無限」外，最近都連贏兩場，但究竟呢匹蔡廐馬依家評幾多分，就係80分，換言之仲可以喺三班上陣，大家又覺得喺三班佢搵唔搵到對手呢？甚至筆者可以大膽預測，如果「嘉應高昇」喺大年初三順利補中，只要唔加多過11分嘅話，「嘉應高昇」一樣有機會再同「氣勢」喺三班田草1200米串Q，都咪話唔諷刺……

其實跑馬都係求贏馬，「氣勢」、「嘉應高昇」呢啲擺明係三班過客，甚至之前嘅「錶之銀河」都係，但依家容許「氣勢」、「錶之銀河」有機會喺三班贏咗3次先升班，對同班其他對手嚟講，算唔算公平呢？作為練馬師，加分少一定唔會投訴，因為如果睇番比例，贏馬只係6、7分，跑第2名有時都加2、3分，頭馬似乎真係着數啲，況且幫啲馬贏完再贏，自己成績好又交代到，馬主又開心，練馬師梗係想評磅員鬆手啲。但對其他練馬師或馬匹嚟講，又係咪公平？又見到「氣勢」、「嘉應高昇」或「華麗再勝」，好蝕底遮。如果筆者有匹三班尾嘅馬，都寧願減分落去四班，轉去谷草跑四班1200米，隨時拆開三組遇弱旅，咁樣搵食好過啦。

同埋加分太慢嘅另一問題，就係依家高分馬不足，好似初三嗰場賀年盃，兩度延遲報名最終都係得6隻馬跑。點解？因為喺嗰個評分區域嘅馬唔多，部分又跑咗香港經典一哩賽或剛周日場1800米G3，咁仲邊有咁多馬，況且本身18號又有場95至75分嘅二班1400米，睇吓依家嘅評分政策，真係要諗諗點變先得喇。

■山無陵