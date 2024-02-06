3大高手睇住潘頓馬場辣手摧W？

由於布文及艾兆禮停賽，以及何澤堯因傷缺陣，今次谷草夜賽少了3位成績前列猛將，似乎馬迷又是時候追捧冠軍騎師潘頓數胡兼做「騎師王」。睇番潘頓現時谷草21W，正面對田泰安18W愈追愈貼，當然要發威，今回8匹坐騎中，接手賀廐進步兼長力試準的「一支箭」，有望幫此駒極速贏馬交代，尚夥拍「精算暴雪」、「無限美麗」、「無敵精英」等近績出色分子應戰，有望連場交出好成績，不妨捧潘頓坐騎贏位過關。

第2場四班2200米，賀廐「一支箭」上仗增程出戰田草2000米即首度上名，僅敗於同廐潘頓策騎的「翔龍再現」，後駒大勝3個多馬位，表現出色，而「一支箭」後上也追勢吸引，長途性能試準。今回轉谷草增程，睇番上季曾跑谷草一哩只輸兩個多馬位而回，證明谷草亦合發揮，此場賀賢派兩駒列陣，「一支箭」用潘頓戰意十足，機會秤先。

第9場「精算暴雪」上仗初次轉戰谷草跑1200米，以本身田草4戰獲2冠1亞1殿佳績，當然備受重視，可惜此匹1.7倍全熱門最後以頭位敗於「錶壇精英」屈居亞軍，但以前仗於田草1200米擊敗之「華麗再勝」再出補中賽績，引伸「精算暴雪」實力夠堅，吸收了一仗谷戰經驗，再跑細場有望保持進步，用王牌及潘頓出擊，蔡廐馬搏殺十拿九穩。

潘頓尚策騎蔡廐第4場「無限美麗」，此駒今季3仗全部由艾兆禮跑谷草1200米，首戰季軍再出即贏，進步甚大，但加分後剛戰得第6名，潘頓趁艾兆禮停賽即取來帥權，當然睇好此駒能力。馬匹敗後重新密密做工夫，再戰四班谷草勝途，有條件再添頭馬進帳。

此外，第3場伍廐「無敵精英」已一連3仗跑入三甲，狀態長跑長有，不過歷來只贏過兩次並不易贏，潘頓今次突然肯騎，莫非做完功課想到有更佳演繹？伍廐馬向來演出連貫，信潘頓跑高一線再闖勝門，記得吼實。