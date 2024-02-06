百萬問題 羅富全今屆拎唔拎到跑馬地狀元？

今季跑馬地百萬挑戰盃只計分至2月21日，連今次周三在內只剩3次谷草夜賽。睇番累積分數最多前10名馬，沈廐「超超比」以49分領先，羅廐「英雄豪邁」則以1冠1亞2季1殿排名第10位，總分32，今次前10名馬中只有「英雄豪邁」一駒出戰，若贏馬取15分可進佔第2位，到賽事結束前再上陣拎到分，分分鐘可以後上成為跑馬地百萬挑戰盃冠軍！

今次有兩場三班1200米，羅富全派出「本領非凡」及「英雄豪邁」應戰，「英雄豪邁」固然要積極爭分，但「本領非凡」用王牌也格外積極，兩駒都要吼實。

第9場三班1200米，「英雄豪邁」自從今季初搵啱配備戴羊毛面箍後表現續好，季初首戰即在谷草1000米上名，熱身後田泰安接手更順利補中，其後居三班繼續連番上名，體力充沛。雖然以往5戰谷草1200米未曾入三甲，但既然勇態持續，重返此程並無不可。況且今次未有編跑三班1000米賽事，重配贏馬功臣田泰安，決心爭取在百萬挑戰盃積分榜從後趕上！

第8場三班1200米，自購馬「本領非凡」來港前6戰獲1冠2亞，運港後於從化操足試過3次大閘俱有好表現，最近返港再試1200米谷閘得第2名，走勢吸引，急彎仄準後今回初出用王牌跑谷草，有權一出即勝。

第7場「美麗滿滿」今季5仗取得2季3殿，次次取得獎金，上仗末段時間造23秒94乃全場第3快，只不及頭二馬「獨角獸」及「錶之量子」，現評分比上季贏馬時低兩分，要提防。