伍鵬志係咪又返嚟喇？！

伍鵬志剛於沙田日賽爆冷勝出「嘉應傳承」，為近期放緩攻勢，再度帶來衝擊，畢竟自1月13日中三元後，伍廐近6戰只得2W進帳，成績當然未盡滿意，周三晚夜賽練者部署重兵，季內合作緊密之田泰安，更有4駒聯手，自然期望在兔年壓軸夜賽，可以福星再臨，有運再添頭馬，送舊迎新。

經過半季激戰，伍鵬志目前於練馬師榜以46W領導群雄，比起排第2位有32W的呂健威，仍有14W優勢，但最近成績平平。隨着伍廐剛戰勝出「嘉應傳承」之後，馬房吹起反擊號角，說不定在未來幾次賽事策動攻勢。

田泰安接手馬有運

今次回師谷草夜賽，伍鵬志派出7駒上陣，田泰安被委以重任，其實騎者已經成為馬房頭號殺手，兩人合作共摘下15W，今戰再度攜手，其中第6場「馬有運」，季初自賀銘年於谷草1200米爆大冷後，一直專注谷戰，一再接近卻再未有建樹，今次換人力謀突破。第7場轉場出擊的「唯美主義」，表現一再證明極需硬功騎師幫助，去季服役初期曾於谷草有接近走勢，當不能掉以輕心。

其餘再由田泰安出戰的兩匹嫡系坐騎，第2場「同寶寶」質新分子步入成熟期，今次繼續增程，挑戰大長途2200米，當然要考驗氣量。但若果論到可靠程度，當不及田泰安騎慣騎熟，已定型谷草一哩專家「皇仁福星」，環顧今場賽事形勢，擅放跑法依然可以大派用場，大有機會成為騎練兔年送歲另一頭馬。