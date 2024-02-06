【練馬師王】方嘉柏爭谷戰3連莊 要先過呢關！

上期沙田「練馬師王」，大賽之王蔡約翰果然發威，全日累積2冠3亞1季，以46分脫穎而出，季內6次封王，悉數在沙田取得，剛好與方嘉柏相反。今期賽事移師跑馬地，柏廐陣營自然要睇高一線，不過除了「喜至寶」之外，其餘馬匹均是易位難贏，密密跑P之下，且看能否累積足夠分數，協助練者取得谷戰3連莊？

今期谷戰，兵力最強首推伍鵬志馬房，雖然退出了熱門馬「同寶寶」，但餘下6駒都有拚勝能力，而且全數起用馬房殺手田泰安、潘頓及巴度執韁，擺明車馬聯手出招，伍鵬志今季已9度勝出「練馬師王」，今次大有機會達成10勝壯舉。

第2場「同寶寶」退出，到第3場伍廐才有「無敵精英」登場，這匹5歲馬今季9戰全數拚入前6名，累積獎金超過110萬元，表現穩定。以往潘頓策騎無敵會團體的馬匹，8次全負，成績差劣，但「無敵精英」夠弗且抽好檔，相信可為騎者帶來突破。因此，投注伍鵬志的「練馬師王」時，適宜在第3場之前落注。

緊接上陣的為第5場「皇仁福星」，今季表現亦是長跑長有，8次出賽，累積2冠3亞2季，僅前仗不入三甲。今仗再爭勝途谷草一哩，續配田泰安，加上同場快馬不多，可望主宰步速，力爭本季第3捷。

伍廐前中段攻勢由潘頓及田泰安主力策動，巴度則殿後鎮守尾門，列陣尾兩場伍廐的「添開心」及「一代天嬌」均由這位法國好手贏過，合拍程度不成疑問。「一代天嬌」上場強配潘頓，末段受困意外落敗，換人捲土重來，適逢主要對手「精算暴雪」抽排最外12檔，有力再次後發先至。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 4.5倍

2.伍鵬志 5.5倍

3.告東尼 4.5倍

4.沈集成 11倍

5.蘇偉賢 11倍

6.呂健威 15倍

7.蔡約翰 15倍

8.羅富全 18倍

9.容天鵬 18倍

10.韋 達 16倍

11.葉楚航 17倍

12.姚本輝 25倍

13.賀 賢 40倍

14.廖康銘 50倍

15.黎昭昇 45倍

16.文家良 85倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/巫偉傑/大衛希斯/徐雨石/丁冠豪) 85倍