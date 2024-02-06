【晨課起筷馬】拍跳唔輸畀速遞奇兵

第8場三班1200米，廖康銘馬房「良田福星」自購馬初次上陣，來港前在新西蘭8戰，兩度於1400米取勝，評66分起步唔算高，皆因外地賽事水準只屬一般，暫時稍欠星味，不過呢匹馬進度嚟得相當之快，新馬房自家訓練的馬匹暫時尚未交代，今次隨時係省招牌之作。

「良田福星」9月份已到港，10月初開操後備戰工夫循序漸進，不過馬匹適應水土需時，進度一直浮浮沉沉。首課試閘安排喺12月14日，田泥1050米閘，7駒出試走位7 7 7 ，全程側起個頭，走勢極唔規矩，亦從未展示過加速力，未證明過競爭力。1個月後再試田草1000米閘，起步反應唔慢，不過鞍上人希威森就刻意拖實馬匹跟於馬林後找遮擋，馬匹走順後欲發力衝前，因而人馬角力，鞍上人惟有移出、移入搵位上前，最後100米馬群散開，希威森先騎兩步，「良田福星」即時加速撲上，雖然以第6名過終點，但未到烽火台已趕過晒馬群透出，姿態極之凌厲。

「良田福星」其後一直保持有正常操練工夫，其中到草地拍112分「速遞奇兵」嗰課表現醒神，「良田福星」沿途先放，走勢從容淡定，入直路後「速遞奇兵」推騎加速趕上，沿外疊反先大半個身位，「良田福星」鞍上人希威森即時作催策，回氣頑抗之下平分秋色，操落狀態愈見勇銳。

■陳志懷